  2. Франция
  3. Ницца
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Ницце, Франция

Вилла в элитном районе, на территории 7 вилл
Ницца, Франция
от
$1,08 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Виллы в спокойном и люксовом районе le Montaleigne. Виллы окружены оливковыми деревьями. Некоторые с видом на море. Современная архитектура. Парковка. Недалеко от центра города и пляжа. Общий бассейн. Рассрочка платежа. Снижен нотариальный сбор. Большой выбор отделочных материалов.  …
Застройщик
Premiumazur
Вилла с бассейном и садом
Ницца, Франция
от
$1,04 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Комплекс, состоящий из 3-х четырёх - комнатных вилл, общий бассейн. Удобное месторасположение, рядом с центром города, Английской набережной и ресторанами, удобный выезд на автодороги. Виллы сдаются с отделкой: керамическая плитка 80 на 80, итальянский душ, двойная раковина в ванной ко…
Застройщик
Premiumazur
Клубный дом Резиденция рядом с пляжем и набережной
Ницца, Франция
от
$1,28 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Современная резиденция класса люкс рядом с пляжем, ресторанами, набережной. На крыше резиденции бассейн, с которого открывактся великолепный вид на море. На территории - сад. Резиденция сдана. Все квартиры с отделкой, отделочные материалы высокого класса. Лифт, подземная парковка. Все …
Застройщик
Premiumazur
Коттеджный поселок Современные и новые виллы недалеко от моря и пляжа
Ницца, Франция
от
$964,386
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Элитная и строящиеся резиденция, состоящая  из небольших вилл и небольшого здания с квартирами. На территории бассейн и сад.  Каждвя вилла со своим отдельным паркингом. Все дома с отделкой. Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор.  Вилла 101 м2 - 830000 евро Вилла 146 м2 - 12…
Застройщик
Premiumazur
