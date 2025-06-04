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Жильё в Нанси, Франция

квартиры
57
дома
15
72 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$210,584
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Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
| Апартаменты
$210,584
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Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
| Апартаменты
$188,387
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Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
| Апартаменты
$175,297
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Вилла в Нанси, Франция
Вилла
Нанси, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
| Дом
$309,615
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$258,392
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Студия 1 спальня в Нанси, Франция
Студия 1 спальня
Нанси, Франция
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 4
| Студия
$200,339
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Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$202,616
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$237,903
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$237,903
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$202,616
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Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
| Апартаменты
$204,892
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Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
| Апартаменты
$210,584
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$231,642
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Вилла в Seichamps, Франция
Вилла
Seichamps, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Хотите стать владельцем дома со спокойной обстановкой всего в 15 минутах от Нанси?Этот проек…
$280,020
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Вилла в Seichamps, Франция
Вилла
Seichamps, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Хотите стать владельцем дома со спокойной обстановкой всего в 15 минутах от Нанси?Этот проек…
$335,796
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Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$188,387
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$252,701
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$256,115
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$241,887
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$258,392
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Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$210,584
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Вилла в Seichamps, Франция
Вилла
Seichamps, Франция
Количество спален 5
Площадь 89 м²
Хотите стать владельцем дома со спокойной обстановкой всего в 15 минутах от Нанси?Этот проек…
$387,019
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$253,270
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Вилла в Seichamps, Франция
Вилла
Seichamps, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Хотите стать владельцем дома со спокойной обстановкой всего в 15 минутах от Нанси?Этот проек…
$328,966
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$241,887
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$249,286
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$252,701
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$252,701
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Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$195,217
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Параметры недвижимости в Нанси, Франция

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