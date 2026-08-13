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Жилье в Lons le Saunier, Франция

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1 объект найдено
Замок 6 спален в Pont de Poitte, Франция
Замок 6 спален
Pont de Poitte, Франция
Количество спален 6
Площадь 1 000 м²
Редкий Замок эпохи Ренессанса с богатой историей. Нормандия, 80км от Парижа. Замок 1000м2…
$5,20 млн
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Параметры недвижимости в Lons le Saunier, Франция

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