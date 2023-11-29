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Квартиры в Верхняя Гаронна, Франция
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145 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с камином, с Dvoynoe osteklenie, с Meblirovannyy
Bagneres-de-Luchon, Франция
3
70 м²
Квартира стандинг, состоящая из большой гостиной с камином, 2 спален, кухни, ванной, туалета…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
3
64 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
€320,000
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Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
3
62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
€320,000
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Квартира 4 комнаты
Метрополия Франции, Франция
4
93 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Предварительный просмотр новой резиденции ICADE в Тулузе!…
€378,100
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Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
3
65 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Предварительный просмотр новой резиденции ICADE в Тулузе!…
€243,300
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Квартира 4 комнаты
Метрополия Франции, Франция
4
94 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Небольшая резиденция в центре города Турнефой. Будьте пер…
€419,000
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Квартира 4 комнаты
Коломье, Франция
4
91 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 NATURALESA вписывается в ландшафт благодаря терракотовой …
€318,000
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Квартира 5 комнат
Метрополия Франции, Франция
5
96 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 La Canopée, новый образ жизни! В Тулузе откройте для себ…
€449,000
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Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
3
65 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Резиденция MOSAÏC предлагает 135 домов, разделенных на 7 …
€240,000
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Квартира 4 комнаты
Коломье, Франция
4
91 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 NATURALESA вписывается в ландшафт благодаря терракотовой …
€307,500
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Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
2
37 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
€227,000
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Квартира 4 комнаты
Коломье, Франция
4
91 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 NATURALESA вписывается в ландшафт благодаря терракотовой …
€310,000
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Квартира 4 комнаты
Коломье, Франция
4
91 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 NATURALESA вписывается в ландшафт благодаря терракотовой …
€307,500
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Квартира 4 комнаты
Коломье, Франция
4
91 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 NATURALESA вписывается в ландшафт благодаря терракотовой …
€320,000
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Квартира 4 комнаты
Коломье, Франция
4
91 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 NATURALESA вписывается в ландшафт благодаря терракотовой …
€314,500
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Квартира 5 комнат
Метрополия Франции, Франция
5
134 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
€785,300
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Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
3
65 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Резиденция MOSAÏC предлагает 135 домов, разделенных на 7 …
€244,000
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Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
3
61 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
€315,000
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Квартира
Метрополия Франции, Франция
63 м²
Symphonie Programme immobilier neuf d'exception. Nouvelle réalisation au coeur de la Roserai…
€264,000
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Квартира
Метрополия Франции, Франция
65 м²
Urban Garden Urban Garden ou The place to be Green ! Programme immobilier neuf dans le centr…
€257,000
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Квартира
Метрополия Франции, Франция
62 м²
Toscani LA RÉSIDENCE TOSCANI EST UNE RÉSIDENCE COMPOSÉE D'APPARTEMENTS NEUFS ALLANT DU T2 AU…
€245,000
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Квартира
Метрополия Франции, Франция
62 м²
Toscani LA RÉSIDENCE TOSCANI EST UNE RÉSIDENCE COMPOSÉE D'APPARTEMENTS NEUFS ALLANT DU T2 AU…
€238,000
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Квартира 1 комната
Метрополия Франции, Франция
1
43 м²
OMBELLE La résidence OMBELLE se veut être une résidence intimiste de 19 logements seulement …
€220,000
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Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
3
78 м²
OMBELLE La résidence OMBELLE se veut être une résidence intimiste de 19 logements seulement …
€265,800
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Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
2
64 м²
OMBELLE La résidence OMBELLE se veut être une résidence intimiste de 19 logements seulement …
€289,000
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Квартира 1 комната
Метрополия Франции, Франция
1
50 м²
OMBELLE La résidence OMBELLE se veut être une résidence intimiste de 19 logements seulement …
€240,000
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Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
2
66 м²
OMBELLE La résidence OMBELLE se veut être une résidence intimiste de 19 logements seulement …
€285,000
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Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
2
62 м²
La Cavalière Ouvrant sur la célèbre place du Capitole en moins de 10 minutes, la route de Sa…
€260,000
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Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
2
64 м²
OMBELLE La résidence OMBELLE se veut être une résidence intimiste de 19 logements seulement …
€286,000
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Квартира 2 комнаты с патио
Метрополия Франции, Франция
2
65 м²
Villa Celosa Villa Celosa c'est un jardin en ville, une petite résidence intimiste dans Toul…
€297,500
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Параметры недвижимости в Верхняя Гаронна, Франция
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