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Отели в Метрополии Франции, Франция

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коммерческая недвижимость
135
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6 объектов найдено
Бутик-отель класса люкс и гастрономический ресторан в 1 часе от Парижа — в центре мирового туристического направления Живерни в Giverny, Франция
Бутик-отель класса люкс и гастрономический ресторан в 1 часе от Парижа — в центре мирового туристического направления Живерни
Giverny, Франция
Всего в 1 часе от Парижа и в 15 минутах от знаменитой деревни Живерни, в сердце природного п…
$6,03 млн
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Château Hôtel ★★★★ «Спящая красавица» — Инвестиционный актив с высоким потенциалом доходности и развития в Chemin du Milieu, Франция
Château Hôtel ★★★★ «Спящая красавица» — Инвестиционный актив с высоким потенциалом доходности и развития
Chemin du Milieu, Франция
Площадь 6 000 м²
Историческая жемчужина рядом с Парижем Всего в 50 км от Париж расположен Château Hôtel ★★…
$19,39 млн
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Отель в Канны, Франция
Отель
Канны, Франция
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА – ОТЕЛЬ 3★ – ЗДАНИЕ И БИЗНЕС – КАННЫ Редкое инвестиционное предложен…
$9,23 млн
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TekceTekce
Мини-отель в центре города в 20, Франция
Мини-отель в центре города
20, Франция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Отель расположен в центре города  , соседство с рестораном. Номера отеля зарезервированы на …
$548,884
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Инвестиционный гостиничный проект – Замок 4★ в сердце Долины Луары в Berri, Франция
Инвестиционный гостиничный проект – Замок 4★ в сердце Долины Луары
Berri, Франция
В самом центре всемирно известного региона замков Луары расположен полностью отреставрирован…
$7,23 млн
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Отель 1 837 м² в Сен-Тропе, Франция
Отель 1 837 м²
Сен-Тропе, Франция
Число комнат 38
Площадь 1 837 м²
На продажу выставлен полностью реконструированный отельный комплекс категории 5 звезд с рест…
$33,33 млн
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