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Жильё в Шартре, Франция

квартиры
25
25 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Шартр, Франция
Квартира 4 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 4
Площадь 127 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$742,653
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Квартира 4 спальни в Шартр, Франция
Квартира 4 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 4
Этаж 3
Мегаполис Шартр имеет идеальное и стратегическое расположение. Отель Chartres Métropole сияе…
$446,107
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Квартира 3 спальни в Шартр, Франция
Квартира 3 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 3
Этаж 3
Мегаполис Шартр имеет идеальное и стратегическое расположение. Отель Chartres Métropole сияе…
$435,694
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Квартира 2 спальни в Шартр, Франция
Квартира 2 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$227,716
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Квартира 3 спальни в Шартр, Франция
Квартира 3 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$342,147
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Квартира 4 спальни в Шартр, Франция
Квартира 4 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$383,342
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Квартира 3 спальни в Шартр, Франция
Квартира 3 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$513,220
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Квартира 3 спальни в Шартр, Франция
Квартира 3 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$342,147
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Квартира 4 спальни в Шартр, Франция
Квартира 4 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$371,899
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Квартира 3 спальни в Шартр, Франция
Квартира 3 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$307,818
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Квартира 3 спальни в Шартр, Франция
Квартира 3 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Этаж 2
Мегаполис Шартр имеет идеальное и стратегическое расположение. Отель Chartres Métropole сияе…
$496,056
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Квартира 3 спальни в Шартр, Франция
Квартира 3 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$330,704
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Квартира 3 спальни в Шартр, Франция
Квартира 3 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 2
Мегаполис Шартр имеет идеальное и стратегическое расположение. Отель Chartres Métropole сияе…
$390,803
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Квартира 4 спальни в Шартр, Франция
Квартира 4 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$742,653
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Квартира 3 спальни в Шартр, Франция
Квартира 3 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$296,375
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Квартира 3 спальни в Шартр, Франция
Квартира 3 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
| Апартаменты
$529,240
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Квартира 3 спальни в Шартр, Франция
Квартира 3 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$456,005
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Квартира 3 спальни в Шартр, Франция
Квартира 3 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 3
Этаж 1
Мегаполис Шартр имеет идеальное и стратегическое расположение. Отель Chartres Métropole сияе…
$357,309
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Квартира 4 спальни в Шартр, Франция
Квартира 4 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 4
Площадь 118 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$639,666
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Квартира 4 спальни в Шартр, Франция
Квартира 4 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$742,653
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Квартира 4 спальни в Шартр, Франция
Квартира 4 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$605,337
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Квартира 3 спальни в Шартр, Франция
Квартира 3 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Этаж 2
Мегаполис Шартр имеет идеальное и стратегическое расположение. Отель Chartres Métropole сияе…
$496,056
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Квартира 3 спальни в Шартр, Франция
Квартира 3 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$337,570
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Квартира 3 спальни в Шартр, Франция
Квартира 3 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$307,818
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Квартира 3 спальни в Шартр, Франция
Квартира 3 спальни
Шартр, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$307,818
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Параметры недвижимости в Шартре, Франция

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