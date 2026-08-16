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Квартиры в Нижнем-Рейне, Франция

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Страсбург
567
Hoenheim
83
Haguenau Wissembourg
8
Bischheim
3
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575 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Страсбург, Франция
Квартира 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$160,344
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Квартира 3 спальни в Mittelhausbergen, Франция
Квартира 3 спальни
Mittelhausbergen, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 1
В самом центре села и в двух шагах от Европейской деловой зоны .Представляем вашему вниманию…
$322,430
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Квартира 1 спальня в Страсбург, Франция
Квартира 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$138,035
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 спальни в Mittelhausbergen, Франция
Квартира 2 спальни
Mittelhausbergen, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
В самом центре села и в двух шагах от Европейской деловой зоны .Представляем вашему вниманию…
$223,668
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Квартира 2 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 2 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 1
Откройте для себя в предварительном просмотре наш новый адрес, расположенный в Страсбурге ,…
$245,163
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Квартира 1 спальня в Страсбург, Франция
Квартира 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Этаж 3
Страсбург с его потрясающим собором, выточенным как кружево, считается одним из самых красив…
$402,021
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 2 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 2
Этаж 4
Ваш эксклюзивный адрес в Страсбурге. Приходите и откройте для себя свой новый адрес, часть …
$284,436
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$207,878
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Квартира 2 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 2 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$266,078
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Квартира 2 спальни в Mittelhausbergen, Франция
Квартира 2 спальни
Mittelhausbergen, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
В самом центре села и в двух шагах от Европейской деловой зоны .Представляем вашему вниманию…
$238,192
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Квартира 1 спальня в Страсбург, Франция
Квартира 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 8
| Апартаменты
$166,618
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Квартира 3 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 3 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
Жилплощадь, которая находится в районе Кроненбург в Страсбурге, предлагает три типа жилья: д…
$324,754
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Квартира 3 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 3 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 3
Площадь 54 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$600,824
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Квартира 1 спальня в Страсбург, Франция
Квартира 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 8
| Апартаменты
$160,344
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Квартира 2 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 2 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Этаж 2
Страсбург, европейская столица, занимает стратегическое положение в центре Европы. В двух ша…
$659,268
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Квартира 3 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 3 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 5
Страсбург с его потрясающим собором, выточенным как кружево, считается одним из самых красив…
$796,606
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Квартира 2 спальни в Mittelhausbergen, Франция
Квартира 2 спальни
Mittelhausbergen, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 1
В самом центре села и в двух шагах от Европейской деловой зоны .Представляем вашему вниманию…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Страсбург, Франция
Квартира 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$157,555
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$299,508
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Квартира 3 спальни в Soufflenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Soufflenheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Этаж 1
Откройте для себя наш новый проект в Суффленхайме и подарите себе уникальное качество жизни,…
$248,649
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Квартира 2 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 2 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$338,116
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Квартира 1 спальня в Страсбург, Франция
Квартира 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Этаж 4
| Апартаменты
$151,978
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Квартира 1 спальня в Hoenheim, Франция
Квартира 1 спальня
Hoenheim, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$163,136
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Квартира 2 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 2 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 4
Откройте для себя в предварительном просмотре наш новый адрес, расположенный в Страсбурге ,…
$297,449
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Квартира 1 спальня в Страсбург, Франция
Квартира 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$160,344
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$282,142
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Квартира 2 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 2 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$214,605
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Квартира 2 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 2 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Страсбург с его потрясающим собором, выточенным как кружево, считается одним из самых красив…
$679,950
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Этаж 1
| Апартаменты
$259,920
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Квартира 1 спальня в Страсбург, Франция
Квартира 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$142,218
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Типы недвижимости в Нижнем-Рейне

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
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Параметры недвижимости в Нижнем-Рейне, Франция

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