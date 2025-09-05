Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры-студии в Нижнем-Рейне, Франция

Страсбург
14
14 объектов найдено
Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 6
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$93,069
Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 11
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$85,168
Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 2
| Студия
$199,849
Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
| Студия
$150,932
Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 13
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$90,978
Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
| Студия
$157,904
Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 8
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$96,439
Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 3
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$102,364
Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Этаж 3
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$152,675
Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 3
| Студия
$220,763
Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
| Студия
$197,525
Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 5
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$89,002
Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 1
| Студия
$214,954
Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
| Студия
$159,647
