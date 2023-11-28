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Жильё в Нижний-Рейн, Франция

Мольсайм
18
95 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 2 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€179,000
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Квартира 4 комнаты в Илькирш-Граффенштаден, Франция
Квартира 4 комнаты
Илькирш-Граффенштаден, Франция
Комнаты 4
Площадь 88 м²
Дата сдачи объекта: немедленно  Город Илкирх-Граффенштаден является особенно привлекательным…
€358,000
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Квартира 2 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 2 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€191,000
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Квартира 2 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 2 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€189,000
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Квартира 2 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 2 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€196,000
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Квартира 2 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 2 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€189,000
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Квартира 2 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 2 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€184,000
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Квартира 2 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 2 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€188,000
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Квартира 2 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 2 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€204,000
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Квартира 2 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 2 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€227,000
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Квартира 2 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 2 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€184,000
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Квартира 3 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 3 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€242,000
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Квартира 3 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 3 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€244,000
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Квартира 3 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 3 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€227,000
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Квартира 2 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 2 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€209,000
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Квартира 3 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 3 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€242,000
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Квартира 2 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 2 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€214,000
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Квартира 2 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 2 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€219,000
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Квартира 4 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 4 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 4
Площадь 87 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€321,000
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Квартира 4 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 4 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€317,000
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Квартира 4 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 4 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€323,000
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Квартира 3 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 3 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€269,000
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Квартира 3 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 3 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€238,000
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Квартира 4 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 4 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 4
Площадь 87 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€311,000
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Квартира 4 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 4 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€325,000
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Квартира 5 комнат в Schiltigheim, Франция
Квартира 5 комнат
Schiltigheim, Франция
Комнаты 5
Площадь 100 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€360,000
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Квартира 4 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 4 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€340,000
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Квартира 4 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 4 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€360,000
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Квартира 5 комнат в Schiltigheim, Франция
Квартира 5 комнат
Schiltigheim, Франция
Комнаты 5
Площадь 124 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€450,000
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Квартира 2 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 2 комнаты
Schiltigheim, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€197,000
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Типы недвижимости в Нижний-Рейн

квартиры

Параметры недвижимости в Нижний-Рейн, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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