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Жилье в Баньере-де-Бигоре, Франция

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1 объект найдено
Дом 10 комнат в Баньер-де-Бигор, Франция
Дом 10 комнат
Баньер-де-Бигор, Франция
Число комнат 10
Количество спален 5
Площадь 264 м²
В 5 минутах от Баньер-де-Бигор, посреди исключительной среды с прекрасной панорамой, находит…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Баньере-де-Бигоре, Франция

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