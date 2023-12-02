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Жильё в Баньер-де-Бигор, Франция

дома
3
3 объекта найдено
Дом 8 спален в Баньер-де-Бигор, Франция
Дом 8 спален
Баньер-де-Бигор, Франция
Комнаты 24
Площадь 450 м²
Цена по запросу
в месяц
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Вилла в Castillon, Франция
Вилла
Castillon, Франция
Площадь 220 м²
Вилла 8 pièces – Quelques минутная минутная поездка по Ментону и Проксимити де ла Принципаут…
€1,35 млн
в месяц
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Дом 5 спален с камином, с барбекю, с Dvoynoe osteklenie в Баньер-де-Бигор, Франция
Дом 5 спален с камином, с барбекю, с Dvoynoe osteklenie
Баньер-де-Бигор, Франция
Комнаты 10
Площадь 264 м²
В 5 минутах от Баньер-де-Бигор, посреди исключительной среды с прекрасной панорамой, находит…
Цена по запросу
в месяц
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Параметры недвижимости в Баньер-де-Бигор, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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