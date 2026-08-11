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Жилье в ЛЕ’Э-ле-Розе, Франция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Л’Аи-ле-Роз, Франция
Квартира 2 комнаты
Л’Аи-ле-Роз, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 17
Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция Благоустроенный жилой комплекс вкл…
$352,787
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Замок 35 комнат в Вильнёв-ле-Руа, Франция
Замок 35 комнат
Вильнёв-ле-Руа, Франция
Число комнат 35
Площадь 1 700 м²
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК В ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС Замок 35 комнат 25 спален 1700 м² Иль-де-Франс. Расп…
$13,84 млн
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Параметры недвижимости в ЛЕ’Э-ле-Розе, Франция

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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