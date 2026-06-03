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Таунхаусы в Оулу, Финляндия

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12 объектов найдено
Таунхаус в Oulu sub region, Финляндия
Таунхаус
Oulu sub region, Финляндия
$191,921
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Oulu sub region, Финляндия
Таунхаус
Oulu sub region, Финляндия
$139,579
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Oulu sub region, Финляндия
Таунхаус
Oulu sub region, Финляндия
$92,471
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Таунхаус в Oulu sub region, Финляндия
Таунхаус
Oulu sub region, Финляндия
$115,152
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Oulu sub region, Финляндия
Таунхаус
Oulu sub region, Финляндия
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$184,942
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Оулунсало, Финляндия
Таунхаус
Оулунсало, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$86,073
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Таунхаус в Oulu sub region, Финляндия
Таунхаус
Oulu sub region, Финляндия
В Кайонранте лучшие открытые зоны отдыха города начинаются прямо у вашего порога. Берега озе…
$132,600
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Oulu sub region, Финляндия
Таунхаус
Oulu sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$196,573
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Martinniemi, Финляндия
Таунхаус
Martinniemi, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$69,673
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Oulu sub region, Финляндия
Таунхаус
Oulu sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$150,047
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Oulu sub region, Финляндия
Таунхаус
Oulu sub region, Финляндия
Добро пожаловать в этот уютный и ухоженный таунхаус в Мусто-Джаконти. 2. Этот дом площадью 1…
$196,573
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Oulu sub region, Финляндия
Таунхаус
Oulu sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$139,579
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Параметры недвижимости в Оулу, Финляндия

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