Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Лапландия
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Лапландии, Финляндия

;
Рованиеми
4
Kemi Tornio sub region
19
Торнио
7
Fell Lapland sub region
3
Показать больше
Таунхаус Удалить
Очистить
30 объектов найдено
Таунхаус в Торнио, Финляндия
Таунхаус
Торнио, Финляндия
$135,253
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Торнио, Финляндия
Таунхаус
Торнио, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$149,829
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Торнио, Финляндия
Таунхаус
Торнио, Финляндия
$92,917
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
OkeaskOkeask
Таунхаус в Rovaniemi sub region, Финляндия
Таунхаус
Rovaniemi sub region, Финляндия
$273,256
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеминмаа, Финляндия
Таунхаус
Кеминмаа, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$48,520
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Колари, Финляндия
Таунхаус
Колари, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$220,679
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Таунхаус в Кемиярви, Финляндия
Таунхаус
Кемиярви, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$405,353
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Rovaniemi sub region, Финляндия
Таунхаус
Rovaniemi sub region, Финляндия
$113,190
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Торнио, Финляндия
Таунхаус
Торнио, Финляндия
$173,059
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеминмаа, Финляндия
Таунхаус
Кеминмаа, Финляндия
$69,456
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Торнио, Финляндия
Таунхаус
Торнио, Финляндия
$142,918
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Торнио, Финляндия
Таунхаус
Торнио, Финляндия
$121,499
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Торнио, Финляндия
Таунхаус
Торнио, Финляндия
$74,316
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
Опрятная и уютная террасная квартира. Кухня квартиры была отремонтирована в 2020 году, спаль…
$50,329
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Киттиля, Финляндия
Таунхаус
Киттиля, Финляндия
$63,992
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеминмаа, Финляндия
Таунхаус
Кеминмаа, Финляндия
$113,323
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Rovaniemi sub region, Финляндия
Таунхаус
Rovaniemi sub region, Финляндия
$391,018
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
$133,680
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Симо, Финляндия
Таунхаус
Симо, Финляндия
Отличная таунхаусная квартира в тихом месте, окруженном природой. Квартира имеет собственную…
$22,305
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
$113,047
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
$112,940
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$22,280
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Nellim, Финляндия
Таунхаус
Nellim, Финляндия
Отличное инвестиционное направление на рынке аренды по требованию муниципалитета Инари. Недв…
$267,138
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Киттиля, Финляндия
Таунхаус
Киттиля, Финляндия
Стильно меблированная квартира в нескольких минутах ходьбы от центра Леви. Эффективное испол…
$405,353
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кемиярви, Финляндия
Таунхаус
Кемиярви, Финляндия
Природное спокойствие и легкое террасное жилье в пышных зеленых ландшафтах Луусуа! Этот треу…
$45,297
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$69,107
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Rovaniemi sub region, Финляндия
Таунхаус
Rovaniemi sub region, Финляндия
$558,264
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кемиярви, Финляндия
Таунхаус
Кемиярви, Финляндия
Сейчас в продаже замечательное финское ремесло образец навыков прямо на тропах и склонах Суо…
$134,730
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$56,564
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеминмаа, Финляндия
Таунхаус
Кеминмаа, Финляндия
$45,878
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Параметры недвижимости в Лапландии, Финляндия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти