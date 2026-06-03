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Таунхаусы в Вантаа, Финляндия

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19 объектов найдено
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$172,147
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$215,184
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$289,625
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$227,978
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$458,864
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$347,783
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Международное агентство недвижимости Habita
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TekceTekce
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$334,989
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
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$381,515
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Красивый террасный дом от небольшой жилищной компании в Вааралан Тилюсти. Ухоженный и комфо…
$266,362
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$308,236
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$405,941
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
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$208,205
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$265,199
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Прекрасная квартира-близнец на краю зеленого Центрального парка Тиккурила — собственный двор…
$237,284
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$207,042
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Международное агентство недвижимости Habita
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MIPIFMIPIF
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$464,680
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$395,473
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$208,205
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$346,620
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Вантаа, Финляндия

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