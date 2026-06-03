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Таунхаусы в Kemi Tornio sub region, Финляндия

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Торнио
6
Кеми
4
Кеминмаа
3
Таунхаус Удалить
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14 объектов найдено
Таунхаус в Торнио, Финляндия
Таунхаус
Торнио, Финляндия
$150,047
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Торнио, Финляндия
Таунхаус
Торнио, Финляндия
$93,052
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Торнио, Финляндия
Таунхаус
Торнио, Финляндия
$173,310
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Международное агентство недвижимости Habita
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International Property AlertInternational Property Alert
Таунхаус в Кеминмаа, Финляндия
Таунхаус
Кеминмаа, Финляндия
$69,557
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Кеминмаа, Финляндия
Таунхаус
Кеминмаа, Финляндия
$45,945
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Торнио, Финляндия
Таунхаус
Торнио, Финляндия
$81,421
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Международное агентство недвижимости Habita
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TekceTekce
Таунхаус в Симо, Финляндия
Таунхаус
Симо, Финляндия
Отличная таунхаусная квартира в тихом месте, окруженном природой. Квартира имеет собственную…
$22,682
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
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$69,208
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$22,682
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Торнио, Финляндия
Таунхаус
Торнио, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$150,047
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Торнио, Финляндия
Таунхаус
Торнио, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$88,400
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Кеминмаа, Финляндия
Таунхаус
Кеминмаа, Финляндия
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$49,434
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
Опрятная и уютная террасная квартира. Кухня квартиры была отремонтирована в 2020 году, спаль…
$51,179
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$57,576
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Kemi Tornio sub region, Финляндия

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