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Таунхаусы в Helsinki sub region, Финляндия

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Хельсинки
13
Эспоо
6
Вантаа
19
Ярвенпяа
4
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56 объектов найдено
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$1,41 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Ярвенпяа, Финляндия
Таунхаус
Ярвенпяа, Финляндия
$131,209
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Ярвенпяа, Финляндия
Таунхаус
Ярвенпяа, Финляндия
$262,010
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
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$459,942
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$276,430
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$264,815
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Международное агентство недвижимости Habita
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TekceTekce
Таунхаус в Мянтсяля, Финляндия
Таунхаус
Мянтсяля, Финляндия
$112,954
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$561,631
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Сиунтио, Финляндия
Таунхаус
Сиунтио, Финляндия
Редко доступен новый 1-уровень 4h, k, s, навес рядом с центром Сюнтио. Сиунтио - тихий сельс…
$347,569
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$324,029
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$181,690
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$223,762
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Хювинкяа, Финляндия
Таунхаус
Хювинкяа, Финляндия
$254,362
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$369,347
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Киркконумми, Финляндия
Таунхаус
Киркконумми, Финляндия
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$543,567
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
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$464,007
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$405,353
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$283,556
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Туусула, Финляндия
Таунхаус
Туусула, Финляндия
$242,652
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Хювинкяа, Финляндия
Таунхаус
Хювинкяа, Финляндия
Добро пожаловать в этот светлый дом с террасами с эффективным использованием площадей. Этот …
$149,829
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$204,609
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$312,619
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$189,988
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$458,199
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$289,206
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$502,725
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$299,659
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$203,842
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$207,903
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Нурмиярви, Финляндия
Таунхаус
Нурмиярви, Финляндия
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$255,523
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Helsinki sub region, Финляндия

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