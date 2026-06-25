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Таунхаусы в Пирканмаа, Финляндия

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Тампере
3
Tampere sub region
9
Southern Pirkanmaa
4
Валкеакоски
4
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13 объектов найдено
Таунхаус в Кангасала, Финляндия
Таунхаус
Кангасала, Финляндия
$281,199
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Юлёярви, Финляндия
Таунхаус
Юлёярви, Финляндия
$212,334
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Karjenniemi, Финляндия
Таунхаус
Karjenniemi, Финляндия
$126,600
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Международное агентство недвижимости Habita
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Таунхаус в Tampere sub region, Финляндия
Таунхаус
Tampere sub region, Финляндия
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$155,637
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Юлёярви, Финляндия
Таунхаус
Юлёярви, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$92,801
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Валкеакоски, Финляндия
Таунхаус
Валкеакоски, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$207,903
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Международное агентство недвижимости Habita
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TekceTekce
Таунхаус в Viuha, Финляндия
Таунхаус
Viuha, Финляндия
$103,371
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Onkkaala, Финляндия
Таунхаус
Onkkaala, Финляндия
Приглашаем посетить этот просторный и атмосферный дом с террасами в тихом Такоянполу в Пялкя…
$132,988
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Пирккала, Финляндия
Таунхаус
Пирккала, Финляндия
$241,585
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Tampere sub region, Финляндия
Таунхаус
Tampere sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$195,301
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Валкеакоски, Финляндия
Таунхаус
Валкеакоски, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$147,507
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Пирккала, Финляндия
Таунхаус
Пирккала, Финляндия
Просторный семейный дом на лоне природы в Курике! Как Oy Pirkkala Linnanherr был завершен на…
$464,587
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Kyotikkala, Финляндия
Таунхаус
Kyotikkala, Финляндия
$191,642
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Параметры недвижимости в Пирканмаа, Финляндия

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