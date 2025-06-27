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Таунхаусы в Северной Карелии, Финляндия

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Дом 4 комнаты в Tyry, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tyry, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/2
Приглашаем посетить этот очаровательный отдельно стоящий дом в Эроле, Валкеакоски, Пропсикуя…
$184,429
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Seinajoki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Seinajoki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
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$126,858
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$368,858
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
TekceTekce
Дом 5 комнат в Kello, Финляндия
Дом 5 комнат
Kello, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$267,746
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$287,622
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 6 комнат в Кемиярви, Финляндия
Квартира 6 комнат
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Этаж 1/1
Этот трехквартирный таунхаусный комплекс в Суомутунтури нуждается в новом владельце. Апартам…
$121,596
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$196,425
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Tullisilta, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tullisilta, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$49,106
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/5
От Меритуллинкату на втором этаже, качественная двухкомнатная квартира с балконом. Здание по…
$641,889
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Porvoo sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$149,631
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 1 комната в Kaakamo, Финляндия
Коттедж 1 комната
Kaakamo, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$35,076
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Garnison, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Garnison, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$106,714
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Северной Карелии, Финляндия

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