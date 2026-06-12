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Таунхаусы в Ювяскюля, Финляндия

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6 объектов найдено
Таунхаус в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Таунхаус
Jyvaskyla sub region, Финляндия
$112,925
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Таунхаус
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$144,231
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Таунхаус
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$196,573
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Таунхаус в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Таунхаус
Jyvaskyla sub region, Финляндия
$112,538
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Таунхаус
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$424,551
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Таунхаус
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$122,131
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce

Параметры недвижимости в Ювяскюля, Финляндия

Недорогая
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