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Таунхаусы в Районе Котка-Хамина, Финляндия

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Котка
8
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10 объектов найдено
Таунхаус в Район Котка-Хамина, Финляндия
Таунхаус
Район Котка-Хамина, Финляндия
$112,782
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Район Котка-Хамина, Финляндия
Таунхаус
Район Котка-Хамина, Финляндия
$136,400
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Район Котка-Хамина, Финляндия
Таунхаус
Район Котка-Хамина, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$219,518
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Таунхаус в Петаясуо, Финляндия
Таунхаус
Петаясуо, Финляндия
$162,025
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Силтакюля, Финляндия
Таунхаус
Силтакюля, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$75,379
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Район Котка-Хамина, Финляндия
Таунхаус
Район Котка-Хамина, Финляндия
Этот треугольный дом - атмосферная и гармонично красивая прогулочная квартира. Дом идеально …
$179,405
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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TekceTekce
Таунхаус в Парикка, Финляндия
Таунхаус
Парикка, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$78,980
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Таунхаус в Район Котка-Хамина, Финляндия
Таунхаус
Район Котка-Хамина, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$124,439
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Район Котка-Хамина, Финляндия
Таунхаус
Район Котка-Хамина, Финляндия
$154,946
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Силтакюля, Финляндия
Таунхаус
Силтакюля, Финляндия
$135,515
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Параметры недвижимости в Районе Котка-Хамина, Финляндия

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