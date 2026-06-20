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Таунхаусы в Варсинайсе-Суоми, Финляндия

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Турку
5
Turku sub region
8
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8 объектов найдено
Таунхаус в Каарина, Финляндия
Таунхаус
Каарина, Финляндия
$195,127
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Turku sub region, Финляндия
Таунхаус
Turku sub region, Финляндия
$184,673
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Райсио, Финляндия
Таунхаус
Райсио, Финляндия
$209,064
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Международное агентство недвижимости Habita
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Таунхаус в Turku sub region, Финляндия
Таунхаус
Turku sub region, Финляндия
$173,059
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Turku sub region, Финляндия
Таунхаус
Turku sub region, Финляндия
$346,118
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Turku sub region, Финляндия
Таунхаус
Turku sub region, Финляндия
Отличный конец дома в востребованном районе Уиттамо! Этот великолепный террасный дом распол…
$423,936
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Международное агентство недвижимости Habita
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TekceTekce
Таунхаус в Turku sub region, Финляндия
Таунхаус
Turku sub region, Финляндия
$219,518
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Лието, Финляндия
Таунхаус
Лието, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$305,466
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Варсинайсе-Суоми, Финляндия

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