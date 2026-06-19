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Таунхаусы в Кеминмаа, Финляндия

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3 объекта найдено
Таунхаус в Кеминмаа, Финляндия
Таунхаус
Кеминмаа, Финляндия
$45,878
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеминмаа, Финляндия
Таунхаус
Кеминмаа, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$49,362
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеминмаа, Финляндия
Таунхаус
Кеминмаа, Финляндия
$69,456
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
International Property AlertInternational Property Alert
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