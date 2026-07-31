Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Кеми
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Кеми, Финляндия

;
Таунхаус Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
$22,343
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
$133,680
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
$112,940
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
Опрятная и уютная террасная квартира. Кухня квартиры была отремонтирована в 2020 году, спаль…
$50,329
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
$113,047
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$56,564
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$69,107
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$22,280
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Перейти