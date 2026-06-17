Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Porvoo sub-region
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Porvoo sub region, Финляндия

;
Порвоо
17
Таунхаус Удалить
Очистить
17 объектов найдено
Таунхаус в Porvoo sub region, Финляндия
Таунхаус
Porvoo sub region, Финляндия
$243,792
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Mossakrog, Финляндия
Таунхаус
Mossakrog, Финляндия
$207,903
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Porvoo sub region, Финляндия
Таунхаус
Porvoo sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$685,266
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
International Property AlertInternational Property Alert
Таунхаус в Porvoo sub region, Финляндия
Таунхаус
Porvoo sub region, Финляндия
$207,903
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Kerkkoo, Финляндия
Таунхаус
Kerkkoo, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$130,084
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Hamari, Финляндия
Таунхаус
Hamari, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$202,096
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Таунхаус в Hamari, Финляндия
Таунхаус
Hamari, Финляндия
$184,673
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Mossakrog, Финляндия
Таунхаус
Mossakrog, Финляндия
$180,028
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Mossakrog, Финляндия
Таунхаус
Mossakrog, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$231,132
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Kerkkoo, Финляндия
Таунхаус
Kerkkoo, Финляндия
$78,980
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Mossakrog, Финляндия
Таунхаус
Mossakrog, Финляндия
$213,710
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Porvoo sub region, Финляндия
Таунхаус
Porvoo sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$170,736
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Hamari, Финляндия
Таунхаус
Hamari, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$182,351
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Porvoo sub region, Финляндия
Таунхаус
Porvoo sub region, Финляндия
$277,591
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Hamari, Финляндия
Таунхаус
Hamari, Финляндия
$196,869
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус 3 комнаты в Porvoo sub region, Финляндия
Таунхаус 3 комнаты
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Semidetached houses - special price offer from the finnish developer  We build houses in …
$266,904
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Porvoo sub region, Финляндия
Таунхаус 3 комнаты
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
New house - special price from developer We build houses in Finland more then 15 years (h…
$268,981
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Porvoo sub region, Финляндия

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти