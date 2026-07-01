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Таунхаусы в Эспоо, Финляндия

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6 объектов найдено
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$556,343
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$566,797
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$276,430
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$289,206
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$685,739
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$299,659
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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Параметры недвижимости в Эспоо, Финляндия

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