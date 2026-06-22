Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Кемпеле
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Кемпеле, Финляндия

;
Таунхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус в Кемпеле, Финляндия
Таунхаус
Кемпеле, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$92,337
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кемпеле, Финляндия
Таунхаус
Кемпеле, Финляндия
$110,223
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Кемпеле, Финляндия
Таунхаус
Кемпеле, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$178,866
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти