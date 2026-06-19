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Таунхаусы в Кюменлааксо, Финляндия

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Район Коувола
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9 объектов найдено
Таунхаус в Район Коувола, Финляндия
Таунхаус
Район Коувола, Финляндия
$97,563
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Район Коувола, Финляндия
Таунхаус
Район Коувола, Финляндия
$74,334
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Район Коувола, Финляндия
Таунхаус
Район Коувола, Финляндия
$87,110
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Таунхаус в Район Коувола, Финляндия
Таунхаус
Район Коувола, Финляндия
$80,722
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Район Коувола, Финляндия
Таунхаус
Район Коувола, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$62,719
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Район Коувола, Финляндия
Таунхаус
Район Коувола, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$86,529
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Таунхаус в Район Коувола, Финляндия
Таунхаус
Район Коувола, Финляндия
$92,801
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Район Коувола, Финляндия
Таунхаус
Район Коувола, Финляндия
$138,795
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Район Коувола, Финляндия
Таунхаус
Район Коувола, Финляндия
$196,288
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Параметры недвижимости в Кюменлааксо, Финляндия

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