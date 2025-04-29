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Продажа новостроек в Марсе Алам

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Многоквартирный жилой дом 1-Room in Apartment with sea and Beauty view,
Многоквартирный жилой дом 1-Room in Apartment with sea and Beauty view,
Марса Алам, Египет
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
ИД ПРОЕКТА:EGM-101  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ :от 20 % первоначального взноса и оставшаяся сумма в рассрочку без доплат до момента сдачи  РАСПОЛОЖЕНИЕ: Египет/Марса Алам Расстояние до моря - 400МРасстояние до Каира - 640кмАэропорт Матанги - 35км В НАЛИЧИИ КВАРТИРА ТИПЫ: 1+0 – 56 м² - 58 800 евро 1+1 - …
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