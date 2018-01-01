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Interra Group

Узбекистан, 7 й проезд Абдуллы Каххара, г. Ташкент
;
Interra Group
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Жилой комплекс Celebrity Residence
Жилой комплекс Celebrity Residence
Ташкент, Узбекистан
от € 36,972
Сдача в: 2024
Застройщик: Interra Group
Celebrity Residence — клубный дом, который предоставляет жителям ряд услуг внутри комплекса, сохраняя при этом максимальную приватность.  В клубной зоне есть не только различные варианты активного отдыха, но и медицинский пункт, где жители могут получить первую медицинскую помощь или необходимые стационарные процедуры. Женскую часть жителей в комплексе порадует спа-центр, а мужчин — барбершоп с игровыми кабинками, кофейней и автодитейлингом. А также для детей будет предусмотрена закрытая детская площадка.   Жилой комплекс Celebrity Residence расположен в центре Ташкента, в Яккасарайском районе, в пятиминутной близости к Международному Аэропорту им. Ислама Каримова и вокзалами. В этом районе хорошо развита инфраструктура, а доступность к центральным улицам позволяет быстро оказаться в любой части города. Celebrity Residence — это современный комплекс с удобствами, расположенный в престижном районе столицы.
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Nuriddin Vakhabov
Nuriddin Vakhabov
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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