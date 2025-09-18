  1. Realting.com
Грузия, Батуми
4 года 1 месяц
English
www.georgia-batumi.com/home-glavnaya
О застройщике

Офисы нашего агентства ZULU VIP расположены в городе Батуми, Грузия.
Наша компания продает специальные проекты на первой линии моря.

Индустрия недвижимости продолжает расти в этом регионе. Правительство поддерживает эту индустрию, обеспечивает быстрый ответ на регистрацию собственности в гражданском  реестре и передаёт  права на собственности  покупателю менее чем за час.

Привлекательным фактором для покупателей квартир в Батуми является то, что у них есть такие преимущества, как: отсутствие  муниципальных налогов, низкие тарифы на  воду, газ и электроэнергию.

Услуги

Мы предлагаем вам полный спектр услуг, связанных с собственностью в одном пакете. Наш сервис ориентирован на вас и ваши пожелания. Ваша задача - связаться с нами - все остальное – наше дело.
-  Мы предложим вам доступные варианты с различными преимуществами, вы выберете на свой вкус;
-  Мы поможем вам со всеми процедурами, связанными с контрактом и оформлением недвижимости.

-  Мы переведем контракт на иврит, русский, английский, а также предоставим вам нотариальное обслуживание, если это будет необходимо;
-  Мы поможем вам открыть банковский счет и переслать  ресурсы без потерь;
-  Мы позаботимся о ремонте и дизайне апартаментов  чтобы украсить их по вашему вкусу;
-  Мы будем следить за вашим домом в ваше отсутствие;
-  Мы предложим вам услугу BNB, аренду квартиры;
-  Мы перешлём  доход от аренды на ваш счет

Alon Lev
Alon Lev
1 объект
