Услуги

Мы предлагаем вам полный спектр услуг, связанных с собственностью в одном пакете. Наш сервис ориентирован на вас и ваши пожелания. Ваша задача - связаться с нами - все остальное – наше дело.

- Мы предложим вам доступные варианты с различными преимуществами, вы выберете на свой вкус;

- Мы поможем вам со всеми процедурами, связанными с контрактом и оформлением недвижимости.

- Мы переведем контракт на иврит, русский, английский, а также предоставим вам нотариальное обслуживание, если это будет необходимо;

- Мы поможем вам открыть банковский счет и переслать ресурсы без потерь;

- Мы позаботимся о ремонте и дизайне апартаментов чтобы украсить их по вашему вкусу;

- Мы будем следить за вашим домом в ваше отсутствие;

- Мы предложим вам услугу BNB, аренду квартиры;

- Мы перешлём доход от аренды на ваш счет