Офисы нашего агентства ZULU VIP расположены в городе Батуми, Грузия.
Наша компания продает специальные проекты на первой линии моря.
Индустрия недвижимости продолжает расти в этом регионе. Правительство поддерживает эту индустрию, обеспечивает быстрый ответ на регистрацию собственности в гражданском реестре и передаёт права на собственности покупателю менее чем за час.
Привлекательным фактором для покупателей квартир в Батуми является то, что у них есть такие преимущества, как: отсутствие муниципальных налогов, низкие тарифы на воду, газ и электроэнергию.
Мы предлагаем вам полный спектр услуг, связанных с собственностью в одном пакете. Наш сервис ориентирован на вас и ваши пожелания. Ваша задача - связаться с нами - все остальное – наше дело.
- Мы предложим вам доступные варианты с различными преимуществами, вы выберете на свой вкус;
- Мы поможем вам со всеми процедурами, связанными с контрактом и оформлением недвижимости.
- Мы переведем контракт на иврит, русский, английский, а также предоставим вам нотариальное обслуживание, если это будет необходимо;
- Мы поможем вам открыть банковский счет и переслать ресурсы без потерь;
- Мы позаботимся о ремонте и дизайне апартаментов чтобы украсить их по вашему вкусу;
- Мы будем следить за вашим домом в ваше отсутствие;
- Мы предложим вам услугу BNB, аренду квартиры;
- Мы перешлём доход от аренды на ваш счет