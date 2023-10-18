Пирга, Кипр

от €210,000

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ Оценка энергоэффективности A Открытая планировка: гостиная и столовая Окна от пола до потолка в гостиной Большие крытые веранды Скрытое размещение кондиционеров Кухня с механизмом плавного закрывания шкафов Гранитные столешницы Спальня с ванной комнатой Шкафы-купе от пола до потолка Спальня с крытой верандой Главная ванная комната Шкафы для стиральных машин Индивидуальные кладовые Охранный телефон на входе Гипсокартонные потолки Частные парковочные места с возможностью зарядки электромобилей Солнечные батареи для нагрева и подачи воды Частный сад на крыше БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ Городская, оживленная окружающая территория В районе новой пристани Ларнаки Удобный доступ к шоссе Пешеходная доступность до пляжей Рядом: центр города, государственные службы, магазины, рестораны, развлекательные центры Срок сдачи в эксплуатацию: 14 месяцев с момента подписания договора купли-продажи Цены от: 210 000 евро плюс НДС