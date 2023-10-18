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Квартиры в новостройках в Pyrga Larnacas

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Жилой комплекс Высококлассные апартаменты с 3 спальнями - район Ларнака Нью Марина
Жилой комплекс Высококлассные апартаменты с 3 спальнями - район Ларнака Нью Марина
Пирга, Кипр
от
€968,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
  ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ Энергоэффективность - класс A Двухуровневое жилье Гостиная с высокими потолками Спальни с собственными ванными комнатами и шкафами до потолка Гостевой туалет Итальянская кухня Окна от пола до потолка Открытая планировка: гостиная и кухня Декоративный камин Мраморные декоративные элементы Бассейн с джакузи и гидромассажем Крытые веранды Система "Умный дом" Центральное управление климатом Вестибюль для жильцов Частные кладовые на уровне жилья Подготовка для установки теплого пола Панорамный вид на марину и порт (180 градусов) Частное парковочное местоПолностью оборудованный спортзал Парковочный этаж с предоставлением зарядных устройств для электромобилей Вестибюль ресепшн Консьерж-сервис Вблизи: центр города, магазины, рестораны, развлекательные заведения, пляжи с голубым флагом Рядом с новым развивающимся районом Марина Ларнака
Резиденция Роскошный пентхаус с тремя спальнями на продажу в комплексе Livadia Larnaca - Serene Gardens
Резиденция Роскошный пентхаус с тремя спальнями на продажу в комплексе Livadia Larnaca - Serene Gardens
Пирга, Кипр
от
€340,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Прекрасный, огороженный комплекс из трех блоков с общим бассейном, полностью оборудованным спортзалом, зоной для барбекю, детской площадкой и озелененными общественными садами, с легким доступом к пляжу, центру Ларнаки и автостраде. Трехкомнатная пентхаус-квартира с видом на море и частным садом на крыше площадью 96 кв.м. Цена: 340 000 евро. Продается в Ларнаке, Кипр. Энергоэффективность класса A+ Кухня с механизмом плавного закрывания шкафов Гранитные столешницы Главная спальня с собственной ванной комнатой Частные кладовые Шкафы до потолка Домофон с сигналом охраны Солнечные панели для подогрева воды Система поддержания давления в водопроводе Подготовка для скрытых кондиционеров Возможность укладки паркетного пола Частные парковочные места Сдача в марте 2025 года
Жилой комплекс Центр Ларнаки - бутик проект с отличными двухкомнатными квартирами на Кипре
Жилой комплекс Центр Ларнаки - бутик проект с отличными двухкомнатными квартирами на Кипре
Пирга, Кипр
от
€210,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
  ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ  Оценка энергоэффективности A Открытая планировка: гостиная и столовая Окна от пола до потолка в гостиной Большие крытые веранды Скрытое размещение кондиционеров Кухня с механизмом плавного закрывания шкафов Гранитные столешницы Спальня с ванной комнатой Шкафы-купе от пола до потолка Спальня с крытой верандой Главная ванная комната Шкафы для стиральных машин Индивидуальные кладовые Охранный телефон на входе Гипсокартонные потолки Частные парковочные места с возможностью зарядки электромобилей Солнечные батареи для нагрева и подачи воды Частный сад на крыше БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ Городская, оживленная окружающая территория В районе новой пристани Ларнаки Удобный доступ к шоссе Пешеходная доступность до пляжей Рядом: центр города, государственные службы, магазины, рестораны, развлекательные центры Срок сдачи в эксплуатацию: 14 месяцев с момента подписания договора купли-продажи Цены от: 210 000 евро плюс НДС
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