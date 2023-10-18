ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
Энергоэффективность - класс A
Двухуровневое жилье
Гостиная с высокими потолками
Спальни с собственными ванными комнатами и шкафами до потолка
Гостевой туалет
Итальянская кухня
Окна от пола до потолка
Открытая планировка: гостиная и кухня
Декоративный камин
Мраморные декоративные элементы
Бассейн с джакузи и гидромассажем
Крытые веранды
Система "Умный дом"
Центральное управление климатом
Вестибюль для жильцов
Частные кладовые на уровне жилья
Подготовка для установки теплого пола
Панорамный вид на марину и порт (180 градусов)
Частное парковочное местоПолностью оборудованный спортзал
Парковочный этаж с предоставлением зарядных устройств для электромобилей
Вестибюль ресепшн
Консьерж-сервис
Вблизи: центр города, магазины, рестораны, развлекательные заведения, пляжи с голубым флагом
Рядом с новым развивающимся районом Марина Ларнака
Прекрасный, огороженный комплекс из трех блоков с общим бассейном, полностью оборудованным спортзалом, зоной для барбекю, детской площадкой и озелененными общественными садами, с легким доступом к пляжу, центру Ларнаки и автостраде.
Трехкомнатная пентхаус-квартира с видом на море и частным садом на крыше площадью 96 кв.м. Цена: 340 000 евро. Продается в Ларнаке, Кипр.
Энергоэффективность класса A+
Кухня с механизмом плавного закрывания шкафов
Гранитные столешницы
Главная спальня с собственной ванной комнатой
Частные кладовые
Шкафы до потолка
Домофон с сигналом охраны
Солнечные панели для подогрева воды
Система поддержания давления в водопроводе
Подготовка для скрытых кондиционеров
Возможность укладки паркетного пола
Частные парковочные места
Сдача в марте 2025 года
ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
Оценка энергоэффективности A
Открытая планировка: гостиная и столовая
Окна от пола до потолка в гостиной
Большие крытые веранды
Скрытое размещение кондиционеров
Кухня с механизмом плавного закрывания шкафов
Гранитные столешницы
Спальня с ванной комнатой
Шкафы-купе от пола до потолка
Спальня с крытой верандой
Главная ванная комната
Шкафы для стиральных машин
Индивидуальные кладовые
Охранный телефон на входе
Гипсокартонные потолки
Частные парковочные места с возможностью зарядки электромобилей
Солнечные батареи для нагрева и подачи воды
Частный сад на крыше
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Городская, оживленная окружающая территория
В районе новой пристани Ларнаки
Удобный доступ к шоссе
Пешеходная доступность до пляжей
Рядом: центр города, государственные службы, магазины, рестораны, развлекательные центры
Срок сдачи в эксплуатацию: 14 месяцев с момента подписания договора купли-продажи
Цены от: 210 000 евро плюс НДС