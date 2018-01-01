Закрытая резиденция с бассейном и зонами отдыха в 75 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр

Предлагаются красивые современные виллы с панорамным видом на море и бассейнами.
Особенности квартир
Первый этаж: просторная светлая гостиная открытой планировки с кухней, обеденной зоной и большим балконом с видом на море.
Второй этаж: 3 спальни и 2 ванные комнаты.
Цокольный этаж: спальня/кабинет и ванная комната.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Камин
Плиточный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с парком, в самом престижном районе Пафоса, в 7 минутах езды от популярного песчаного пляжа, рядом с автомагистралью и полем для гольфа.
Предлагаются виллы, площадь каждой из которых составляет 235 м2.
Особенности квартир
Каждый дом включает 4 спальни (возможно обустроить пятую спальню или студию на крыше), 3 ванные комнаты, подсобное помещение, светлую просторную гостиную открытой планировки с обеденной зоной, панорамными окнами и выходом в сад.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном центральном районе Пафоса с многочисленными магазинами, супермаркетами, банками, ресторанами, кафе, пекарнями, школами.
Пляж - 5 минут
Автомагистраль - 2 минуты
Центр города и торговый центр - 7 минут
Предлагаются комфортабельные апартаменты и элитные пентхаусы с крытыми верандами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны.
Резиденция располагает бассейном и круглосуточным видеонаблюдением.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Высокие потолки (3,15 м)
Кухонная мебель и сантехника известных брендов
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от моря и в 1,3 км от пляжа Дасуди.