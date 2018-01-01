  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Закрытая резиденция с бассейном и зонами отдыха в 75 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр

Закрытая резиденция с бассейном и зонами отдыха в 75 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр

Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€2,79 млн
;
19
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамными видами.

Резиденция располагает тренажерным залом, зонами отдыха, бассейном 32х10 м, детской площадкой, сауной, подземным гаражом.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Кондиционеры
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Кухонная мебель Scavolini
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится всего в 75 метрах от моря.

  • Порт - 10 минут
  • Гавань Лимассола - 8 минут
  • Центр города - 5 минут
  • Порт Святого Рафаэля - 3 минуты
  • Рестораны - 1-2 минуты
  • Магазины - 2 минуты
  • Автомагистраль - 1 минута
  • Спа - 2 минуты
  • Отели - 1 минута
  • Школы - 10 минут
  • Торговый центр - 10 минут
  • Аквапарки - 15 минут
  • Аэропорт Пафоса - 35 минут
  • Аэропорт Ларнаки - 40 минут
Местонахождение новостройки
Сообщество Святого Тихона, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Виллы с панорамным видом недалеко от центра Пафоса, Тала, Кипр
Empa, Кипр
от
€724,500
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в престижном жилом районе Лимассола, Кипр
Сообщество Муттаякас, Кипр
от
€680,000
Жилой комплекс Комплекс вилл в 200 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€577,500
Жилой комплекс Резиденция с бассейном недалеко от пляжа, в престижном районе Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€278,250
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция для пожилых людей с бассейнами, садами и медицинским обслуживанием, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€170,000
Вы просматриваете
Закрытая резиденция с бассейном и зонами отдыха в 75 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр
Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€2,79 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Элитная резиденция с панорамным видом рядом с пляжем, в престижном районе Героскипу, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Элитная резиденция с панорамным видом рядом с пляжем, в престижном районе Героскипу, Пафос, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€895,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются красивые современные виллы с панорамным видом на море и бассейнами. Особенности квартир Первый этаж: просторная светлая гостиная открытой планировки с кухней, обеденной зоной и большим балконом с видом на море. Второй этаж: 3 спальни и 2 ванные комнаты. Цокольный этаж: спальня/кабинет и ванная комната. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Камин Плиточный пол Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с парком, в самом престижном районе Пафоса, в 7 минутах езды от популярного песчаного пляжа, рядом с автомагистралью и полем для гольфа.
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл с садом рядом с морем, Героскипу, Кипр
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл с садом рядом с морем, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€495,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы, площадь каждой из которых составляет 235 м2. Особенности квартир Каждый дом включает 4 спальни (возможно обустроить пятую спальню или студию на крыше), 3 ванные комнаты, подсобное помещение, светлую просторную гостиную открытой планировки с обеденной зоной, панорамными окнами и выходом в сад. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном центральном районе Пафоса с многочисленными магазинами, супермаркетами, банками, ресторанами, кафе, пекарнями, школами. Пляж - 5 минут Автомагистраль - 2 минуты Центр города и торговый центр - 7 минут
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном рядом с морем, Гермасогейя, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном рядом с морем, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€640,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются комфортабельные апартаменты и элитные пентхаусы с крытыми верандами, парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны. Резиденция располагает бассейном и круглосуточным видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Высокие потолки (3,15 м) Кухонная мебель и сантехника известных брендов Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от моря и в 1,3 км от пляжа Дасуди.
Realting.com
Перейти