Новая резиденция в центре Лимассола, Кипр

Предлагаются апартаменты с большими балконами, парковочными местами и видом на море.
Резиденция располагает тренажерным залом, саунами, парными и джакузи, инфинити-бассейном на крыше, зоной барбекю, видеонаблюдением.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Паркет в спальнях
Кондиционеры
Полы с подогревом
Домофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в районе Царских гробниц, в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, супермаркетов, баров и ресторанов, старого рынка и красивых пляжей.
Пляж - 3 минуты
Царские гробницы - 3 минуты
Торговый центр - 10 минут
Маяк - 20 минут
Пафосский замок - 20 минут
Порт Пафоса - 20 минут
Аэропорт Пафоса - 16 км
Больница - 5 км
Резиденция располагает большими бассейнами и ухоженными зелеными зонами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, в пешей доступности от пляжа, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, медицинскими центрами, полями для гольфа, в нескольких минутах езды от международного аэропорта.
Пляж - 1 минута
Автомагистраль - 3 минуты
Поля для гольфа - 8 минут
Международный аэропорт - 10 минут
Порт и набережная - 18 минут
Центр Пафоса - 20 минут
Предлагаются квартиры с террасами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Окончание строительства - 2025 год.
Расположение и объекты поблизости
Лимассол - прибрежный город на юге Кипра, второй по величине город страны, крупный экономический, культурный и финансовый центр.