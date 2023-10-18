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Квартиры в новостройках в Apesia

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Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-453 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-453 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€820,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Лимассол - это город, излучающий атмосферу средиземноморского образа жизни, где роскошь удивительным образом сочетается с аутентичностью этого колоритного города. В этом комплексе, в котором на продажу выставлены изысканные квартиры и впечатляющие своими размерами и роскошью пентхаусы, каждая деталь тщательно продумана лучшими архитекторами и дизайнерам острова. Этот жилой комплекс, расположенный в двух шагах от Средиземного моря, представляет собой 5-этажное здание, в котором находятся 24 эксклюзивные квартиры и 4 роскошных пентхауса, каждый из которых имеет собственный бассейн. В комплексе имеется служба безопасности, бассейн и сауна. Сдача проекта: февраль 2025 года В этом комплексе также доступен для продажи пентхаус с 4 спальнями площадью 302 кв.м. за 1 599 000 евро. Обратите внимание, что НДС не включен в цену.
Жилой комплекс Квартира с 2 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-470 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Квартира с 2 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-470 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€1,84 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Инвестирование в недвижимость у моря в Лимассоле имеет множество преимуществ. Эти квартиры представляют собой уникальное воплощение современной средиземноморской архитектуры, создавая комфорт высочайшего уровня. Благодаря широким застекленным фасадам в квартиры проникает естественный свет, открывая захватывающие панорамные виды. Продуманный дизайн максимально увеличивает ощущение пространства, создавая гостеприимную и эстетически приятную среду, которая одновременно практична и функциональна. Проект с открытой планировкой обеспечивают идеальное решение для кастомизации дизайна. Наряду с впечатляющим дизайном интерьера, квартиры имеют большие балконы, которые являются идеальным местом для того, чтобы греться на теплом средиземноморском солнце и наслаждаться морским бризом.  Покупка недвижимости на берегу моря в Лимассоле обеспечивают легкий доступ к прекрасным пляжам, захватывающим видам и спокойному образу жизни. Апартаменты расположены недалеко от многочисленых сервисов, включая магазины, рестораны и развлекательные центры. Помимо того, что это отличная инвестиционная возможность, владение недвижимостью на берегу моря в Лимассоле может стать прибыльным источником дохода от аренды. Этот район пользуется огромной популярностью как среди туристов, так и среди местных жителей, что обуславливает стабильно высокий спрос на недвижимость такого типа. Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в цену.
Жилой комплекс Квартира c 1 спальней у моря на продажу в Лимассоле, ID-604 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Квартира c 1 спальней у моря на продажу в Лимассоле, ID-604 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€640,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Комплекс Трилогия - это высокая жизнь во всех смыслах - трио знаковых зданий на побережье, с великолепным внутренним двором, прямо в самом сердце набережной Лимассола. Это крупнейший многофункциональный высотный проект в Средиземноморском регионе, место, где приятно жить и работать и наслаждаться потрясающими видами на море. Покупая недвижимость в этом уникальном жилом комплексе, вы можете быть уверены что объект никогда не потеряет в цене и всегда будет пользоваться высоким арендным спросом. Типы апартаментов: 1, 2, 3, 4, 5 спален Крытая площадь: 98 кв.м - 815 кв.м. Цена: €640,000 - €10,500,000 Цена не включает НДС.
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Жилой комплекс Квартира c 4 спальнями на продажу в Лимассол Марине, ID-608 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Квартира c 4 спальнями на продажу в Лимассол Марине, ID-608 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€5,25 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Резиденции в марине Лимассола - это единственный жилой комплекс Средиземноморья, построенный на воде. С террас квартир открывается панорамный вид на море и Лимассол, прибрежный город. Рядом находятся пристани для яхт, пляж с белым песком, рестораны, спа центр, бутики. Вся территория марины окружена садами и прогулочными зонами, доступными только для владельцев резиденций в марине, имеет высокий уровень безопасности и качества строительства. Этот уникальный жилой комплекс, спроектированный известной командой архитекторов и инженеров, расположен в непосредственной близи к живописному историческому центру города. Если вы заинтересованы в приобретении квартиры в марине Лимассола, пожалуйста, свяжитесь с командой агентства недвижимости Taysmond для организации просмотра. Цена не включает НДС.
Резиденция Купить пентхаус у моря с 5 спальнями в Лимассоле, ID-778 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Резиденция Купить пентхаус у моря с 5 спальнями в Лимассоле, ID-778 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Агентство недвижимости Taysmond представляет элитный пентхаус на берегу моря с частным садом на крыше, выставленный на продажу напрямую от застройщика в одном из самых престижных районов Лимассола. Этот роскошный новый объект недвижимости сочетает в себе уникальную архитектуру и превосходный дизайн с первоклассными удобствами и захватывающими видами. Жилой комплекс расположен на 10 гектарах красиво озелененной территории 5-звездочного курорта. Владельцы пентхауса имеют неограниченный доступ к четырем бассейнам, теннисным кортам, футбольному полю, водным видам спорта, современному спа-комплексу, а также барам и ресторанам. Характеристики пентхауса: Окна от пола до потолка и потолки высотой до пяти метров Богатый выбор тщательно подобранных изысканных материалов Паркет из натурального дерева Лучший мрамор и красивый оникс Захватывающие виды днем и ночью Теплоизолированные стены Напольная конвекторная система Полностью автономное отопление и круглогодичное горячее водоснабжение с системой Samsung Hydrobox Система кондиционирования Samsung VRV Умный дом от Extron/AMF Безопасность и консьерж-сервис 24/7 Роскошный вестибюль имеет камин, конференц-зал, развлекательные и лаунж-зоны. Если вы заинтересованы в покупке этого пентхауса, пожалуйста, свяжитесь с агентством недвижимости Taysmond для получения дополнительной информации и просмотра.
Жилой комплекс 2-спальная квартира на продажу в Лимассоле, ID-400 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс 2-спальная квартира на продажу в Лимассоле, ID-400 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€1,32 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Лимассол-дель-Мар – это новое слово в архитектуре острова, известное своим уникальным дизайном и замечательным расположением у моря. Из каждой квартиры открывается захватывающий дух вид на Средиземное. Комплекс находится в самом сердце самого престижного района Лимассола, рядом с ресторанами, барами, магазинами и пляжами. Типы апартаментов: 2, 3 спальни, пентхаус с 4 спальнями Площадь под крышей: 130 кв.м - 250 кв.м Цена: €1,820,500 - €7,325,000 Цена не включает НДС.
Резиденция Пентхаус c 4 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-451 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Резиденция Пентхаус c 4 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-451 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€1,30 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Пентхаус на продажу в одном и самых красивых комплексов в прибрежной зоне города Лимассол. Расположенный в самом востребованном туристическом центре Потамос Гермасойя, этот замечательный жилой комплекс предлагает жителям идеальное сочетание приватности и близости к городской инфраструктуре, а чистейшие пляжи парка Дасуди находятся всего в двух шагах. В комплексе имеется бассейн, фитнес-центр и сауна, действует круглосуточная охрана и консьерж сервис. Благодаря своему первоклассному расположению и эксклюзивному дизайну, этот пентхаус является идеальной недвижимостью как для собственного проживания на Кипре, так и инвестирования в недвижимость с целью получения арендного дохода. Пожалуйста, обратите внимание, что цена не включает НДС.
Жилой комплекс Продажа квартиры с 3 спальнями в Лимассол Марине, ID-609 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Продажа квартиры с 3 спальнями в Лимассол Марине, ID-609 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€2,68 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Элитные квартиры в Лимассол Марине - это уникальный проект Средиземноморья, полностью построенный на воде. С балконов квартир открывается потрясающий вид на море, пристань для яхт и город Лимассол. Марина имеет развитую инфраструктуру, включая собственный пляж, многочисленные рестораны, спа центр, магазины и бутики. На территории комплекса имеется бассейн и фитнес зал, которые доступны только для владельцев резиденций в марине, а  территория комплекса красиво озеленена и безопасна. Этот потрясающий жилой комплекс, созданный именитой командой архитекторов и инженеров, расположен вблизи к историческому и деловому центру города. Если вы хотите приобрести квартиру в Лимассол Марине, пожалуйста, свяжитесь с командой агентства недвижимости Taysmond для организации просмотра. Цена не включает НДС.
Жилой комплекс Продажа квартиры с 2 спальнями в Лимассоле, ID-405 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Продажа квартиры с 2 спальнями в Лимассоле, ID-405 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€305,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Этот новый современный жилой комплекс закрытого типа состоит из двух- и трехкомнатных квартир. Он расположен в тихом месте на окраине Лимассола в одном из наиболее быстро развивающихся районов этого мегаполиса, недалеко от школ, медицинских центров, лучших пляжей, тематического парка, пристани для яхт Лимассола, 18-луночного поля для гольфа и крупнейшего в Европе интегрированного казино-курорта. В комплексе осуществляется круглосуточная охрана. Квартиры продаются под ключ, с отделкой, кухней и современной сантехникой.   
Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-455 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-455 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€2,35 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
В этом красивом прибрежном комплексе в Лимассоле предлагаются на продажу квартиры с 2 и 3 спальнями, пентхаус и коммерческие помещения под офисы и магазины. В комплексе имеется бассейн, тренажерный зал и крытая парковка. Пентхаус, расположенный на последнем этаже имеет террасу на крыше с потрясающими видами Средиземного моря. Все квартиры имеют потолки высотой 3,15 метра и отделку премиум-класса, отражающую максимальную изысканность и стиль, что делает их идеальным выбором даже для самого взыскательного покупателя. Независимо от того, хотите ли вы инвестировать в недвижимость для получения арендного дохода или жить в этом престижном месте, эта пляжная недвижимость - идеальный выбор для тех, кто планирует приобрести квартиру в одном из самых желанных мест на Кипре. Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в стоимость недвижимости.
Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-457 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-457 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€3,40 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Побалуйте себя жизнью в роскошном прибрежном жилом комплексе в самом сердце оживленного Лимассола. Квартиры имеют прямой вид на море и расположены в непосредственной близости к одному из самых популярных пляжей города с ресторанами, станциями водных видов спорта и прогулочными зонами. Тщательно продуманный дизайн и высококлассная отделка обеспечивают непревзойденный комфорт и удобство для владельцев квартир. Просторные веранды идеально подходят для приема гостей или просто отдыха и наслаждения захватывающим панорамным видом на Средиземное море. Приобретение квартиры в этом уникальном комплексе в Лимассоле является прекрасным инвестиционным решением. Стабильный рост цен на недвижимость на протяжении многих лет делает это место очень привлекательным для долгосрочных инвестиций. Ожидаемая сдача объекта намечена на сентябрь 2023 года. В этом комплексе также предлагаются для продажи квартиры с пятью спальнями, площадью 367 кв.м. по цене €12 000 000. Обратите внимание, что НДС не включен в цену.
Жилой комплекс Купить квартиру с одной спальней в Лимассоле, ID-406 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Купить квартиру с одной спальней в Лимассоле, ID-406 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€275,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Новый жилой комплекс умело интегрирован в природный ландшафт. Это идеальное место для безмятежного средиземноморского образа жизни в одном из самых перспективных районов города Лимассол, вблизи школ, медицинских центров, лучших пляжей, тематического парка, пристани для яхт, поля для гольфа и крупнейшего в Европе интегрированного казино-курорта. В комплексе осуществляется круглосуточная охрана. Квартиры продаются под ключ, с отделкой, кухней и современной сантехникой.  1 спальня - 275,000 2 спальни - 389,000 3 спальни - 489,000 Цена указана без учета НДС.
Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-456 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-456 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€1,29 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Агентство недвижимости Taysmond представляет исключительный высотный жилой комплекс, который поражает своей впечатляющей архитектурой и первоклассными удобствами. Жители могут наслаждаться захватывающими дух видами на море с любого этажа этого элегантного закрытого комплекса. Консьерж сервис, спа-салон, открытый и крытый бассейны, тренажерный зал, теннисный корт, зеленые зоны и подземная парковка - все это обеспечивает жителям максимальный комфорт. Спроектированный ведущей лондонской архитектурной студией, этот комплекс идеально вписывается в городской ландшафт весьма востребованного туристического района Лимассола. Жители комплекса могут наслаждаться легким доступом к лучшим песчаным пляжам, магазинам, ресторанам и другим удовольствиям, которые может предложить город. На продажу предлагаются роскошные жилые помещения, включая одно-, двух-, трех- и четырехспальные квартиры, пентхаусы и дуплексы с частными бассейнами на крыше. В каждой квартире - высокие потолки и высококачественная отделка, способная впечатлить даже самых требовательных покупателей. Из большинства квартир открывается потрясающий панорамный вид на Средиземное море, город Лимассол и его живописные холмистые пригороды, позволяя жителям погрузиться в красоту окружающей природы. Инвестируйте в роскошную жизнь в этом потрясающем жилом комплексе. Свяжитесь с нами сегодня для получения бесплатной консультации. Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в цену.
Жилой комплекс Купить новую квартиру с 3 спальнями у моря в Лимассоле, ID-777 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Купить новую квартиру с 3 спальнями у моря в Лимассоле, ID-777 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€4,89 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Агентство недвижимости Taysmond представляет ограниченную коллекцию современных обслуживаемых резиденций на продажу на 5-звездочном курорте в Лимассоле. Эта престижная, роскошная новая недвижимость сочетает в себе уникальную архитектуру и превосходный дизайн с первоклассными удобствами и захватывающими видами на море. Расположенный на 10 гектарах красиво озелененной территории, проект предлагает своим жителям все преимущества 5-звездочного курорта, которые включают неограниченный доступ к четырем бассейнам, теннисным кортам, футбольному полю, водным видам спорта, превосходному спа центру, ресторанам и барам. 300-метровый пляж 4 бассейнам с зонами отдыха Детский клуб Уникальный спа центр Спортивный зал Роскошные бутики Центр водных видов спорта и дайвинга Теннисные корты и мини футбол Рум сервис, прачечная Служба обслуживания недвижимости.
Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-454 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-454 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€3,65 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Агентство недвижимости Taysmond представляет элитный жилой комплекс на побережье одного из самых востроебованных районов города Лимассол. Благодаря прекрасному расположению рядом с пристанью для яхт St. Raphael Marina и лучшими ресторанами Лимассола, вы сможете наслаждаться комфортом в непосредственной близости к объектам инфраструктуры. В этом комплексе предлагаются для продажи всего пять квартир и два роскошных пентхауса, что обеспечивает приватность и эксклюзивность. Каждая квартира включает два парковочных места, кладовую и комнату для прислуги, обеспечивая удобство и комфорт для вас и вашей семьи. В комплексе также имеется бассейн, тренажерный зал и сауна, чтобы вы могли вести здоровый образ жизни. Море с оборудованными пляжами находится  всего в нескольких шагах от комплекса. Сдача проекта: ноябрь 2024 года В этом комплексе на продажу выставлены два пентхауса, каждый с двумя спальнями и площадью 358 кв.м., по цене €6 050 000. НДС не включен в цену.
Жилой комплекс Квартира с 3 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-401 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Квартира с 3 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-401 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€1,20 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Limassol Blu Marine - это эксклюзивный прибрежный комплекс, расположенный в новом центре Лимассола, в непосредственной близости от пристани для яхт Лимассола и торгового и делового центра старого города. Спроектированный всемирно признанным, отмеченным наградами архитектором, этот уникальный жилой комплекс будет состоять из просторных апартаментов, поражающих своим стилем и комфортом. Роскошные квартиры с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с видом на море, спроектированы по самым высоким стандартам. В Limassol Blu Marine вы будете наслаждаться 24-часовым консьерж-сервисом, роскошным лобби, открытым и крытым бассейнами, спа-центром, бистро и рестораном. Типы апартаментов: 3 спальни Цена: €1,199,000 - €1,935,000 Цена не включает НДС.
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