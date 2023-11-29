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Дома в Загреб, Хорватия
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17
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125 объектов найдено
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Вилла 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4
4
600 м²
www.biliskov.com ID: 13760 Пантовчак Роскошная отдельная вилла площадью 600м2, построенна…
Цена по запросу
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Дом 9 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Город Загреб, Хорватия
9
460 м²
2
I26604 Poljudska
€369,999
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Дом с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
400 м²
2
I26827 Hercegovacka
€450,000
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Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
6
370 м²
www.biliskov.com ID: 13729 Максимир, Ремете Уникальный трехэтажный дом общей площадью 369…
€660,000
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Дом 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4
1
157 м²
www.biliskov.com ID: 13725 Максимир, Лащина Двухквартирный дом чистой площадью 157м2, пос…
€565,000
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Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3
1
65 м²
www.bliskov.com ID: 13717 Горня Кустосия - новостройка Хорошая, уютная трехкомнатная квар…
€183,204
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Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3
1
77 м²
www.bliskov.com ID: 13719 Горня Кустосия-новостройка Хорошая, уютная трехкомнатная кварти…
€214,340
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Вилла 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2
1
49 м²
www.bliskov.com ID: 13718 Горня Кустосия-новостройка Хорошая, уютная двухкомнатная кварти…
€141,056
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Дом 1 ванная с подведенным электричеством, с Ownership document, с Tram
Загреб, Хорватия
1
42 м²
2
I26677 Deželićeva
€110,000
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Дом 10 комнат
Загреб, Хорватия
10
450 м²
www.biliskov.com ID: 13686 Загреб, Шестине Отдельностоящий дом площадью 450 м² жилой площ…
€430,000
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Дом 6 комнат с балконом, с подведенным электричеством, с Ownership document
Загреб, Хорватия
6
227 м²
2
I26607 Горни положил
€330,000
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Дом с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Загреб, Хорватия
211 м²
3
I26626 Trsje
€599,900
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Дом 5 комнат с террасой, с Ownership document, с bus
Город Загреб, Хорватия
5
296 м²
2
I26459 Превендари
€98,000
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Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Загреб, Хорватия
6
300 м²
1
I26339 Vršička
€350,000
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Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
5
167 м²
1
I26400 Хреличка
€370,000
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Дом 6 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
6
220 м²
2
I26364 Лисичина
€1,50 млн
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Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Загреб, Хорватия
6
250 м²
2
I26402 Превой
€459,000
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Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
3
110 м²
1
I26337 Ябланска
€280,000
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Дом 10 комнат
Загреб, Хорватия
10
5
500 м²
www.biliskov.com ID: 13489 Горний град, Медвешчак Двухквартирный дом 500м2 постройки нача…
€1,95 млн
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Дом 8 комнат
Загреб, Хорватия
8
5
500 м²
www.biliskov.com ID: 13468 Горни Град, Зеленгай Красивый семейный дом площадью 500м2, пос…
€950,000
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Дом 2 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Загреб, Хорватия
2
1
150 м²
1
I11065 Першинци
€105,000
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Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Lucko, Хорватия
6
1
393 м²
2
I26278 Храстовица улица
€340,000
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Дом 9 комнат
Загреб, Хорватия
9
5
400 м²
www.biliskov.com ID: 13446 Йордановац, вилла в Урбане Красивая городская вилла НКП 400 м2…
€1,60 млн
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Дом 6 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
6
450 м²
2
I26221 Дотрщина
€860,000
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Дом 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2
1
84 м²
www.biliskov.com ID: 13426 Доне Врапча Красивый отдельно стоящий дом площадью 84 м2 на уч…
€160,000
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Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
6
180 м²
www.biliskov.com ID: 13423 Шестине, Дом и земля Продается дом 180 м2 под перестройку или …
€200,000
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Дом 7 комнат
Загреб, Хорватия
7
2
135 м²
www.biliskov.com ID: 13424 Максимир, Петрова Двухквартирный дом жилой площадью 135м2 на у…
€380,000
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Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
3
1
114 м²
I26183 Desinička
€260,000
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Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Lucko, Хорватия
5
249 м²
2
I26163 Ласиньска
€280,000
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Дом 4 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
4
147 м²
1
I26120 Опоровечки Виногради
€235,000
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