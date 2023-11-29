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Дома в Загреб, Хорватия

виллы
17
125 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
www.biliskov.com  ID: 13760 Пантовчак Роскошная отдельная вилла площадью 600м2, построенна…
Цена по запросу
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Дом 9 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Город Загреб, Хорватия
Дом 9 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 9
Площадь 460 м²
Количество этажей 2
I26604 Poljudska
€369,999
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Дом с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Дом с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
I26827 Hercegovacka
€450,000
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Дом 6 комнат в Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 370 м²
www.biliskov.com  ID: 13729 Максимир, Ремете Уникальный трехэтажный дом общей площадью 369…
€660,000
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Дом 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Дом 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
www.biliskov.com  ID: 13725 Максимир, Лащина Двухквартирный дом чистой площадью 157м2, пос…
€565,000
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Вилла 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
www.bliskov.com  ID: 13717 Горня Кустосия - новостройка Хорошая, уютная трехкомнатная квар…
€183,204
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Вилла 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
www.bliskov.com  ID: 13719 Горня Кустосия-новостройка Хорошая, уютная трехкомнатная кварти…
€214,340
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Вилла 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Вилла 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
www.bliskov.com  ID: 13718 Горня Кустосия-новостройка Хорошая, уютная двухкомнатная кварти…
€141,056
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Дом 1 ванная с подведенным электричеством, с Ownership document, с Tram в Загреб, Хорватия
Дом 1 ванная с подведенным электричеством, с Ownership document, с Tram
Загреб, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 2
I26677 Deželićeva
€110,000
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Дом 10 комнат в Загреб, Хорватия
Дом 10 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 10
Площадь 450 м²
www.biliskov.com  ID: 13686 Загреб, Шестине Отдельностоящий дом площадью 450 м² жилой площ…
€430,000
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Дом 6 комнат с балконом, с подведенным электричеством, с Ownership document в Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат с балконом, с подведенным электричеством, с Ownership document
Загреб, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
I26607 Горни положил
€330,000
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Дом с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Загреб, Хорватия
Дом с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Загреб, Хорватия
Площадь 211 м²
Количество этажей 3
I26626 Trsje
€599,900
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Дом 5 комнат с террасой, с Ownership document, с bus в Город Загреб, Хорватия
Дом 5 комнат с террасой, с Ownership document, с bus
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
I26459 Превендари
€98,000
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Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Загреб, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
I26339 Vršička
€350,000
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Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
I26400 Хреличка
€370,000
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Дом 6 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
I26364 Лисичина
€1,50 млн
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Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Загреб, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
I26402 Превой
€459,000
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Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
I26337 Ябланска
€280,000
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Дом 10 комнат в Загреб, Хорватия
Дом 10 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
www.biliskov.com  ID: 13489 Горний град, Медвешчак Двухквартирный дом 500м2 постройки нача…
€1,95 млн
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Дом 8 комнат в Загреб, Хорватия
Дом 8 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
www.biliskov.com  ID: 13468 Горни Град, Зеленгай Красивый семейный дом площадью 500м2, пос…
€950,000
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Дом 2 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Загреб, Хорватия
Дом 2 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
I11065 Першинци
€105,000
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Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Lucko, Хорватия
Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Lucko, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 393 м²
Количество этажей 2
I26278 Храстовица улица
€340,000
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Дом 9 комнат в Загреб, Хорватия
Дом 9 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
www.biliskov.com  ID: 13446 Йордановац, вилла в Урбане Красивая городская вилла НКП 400 м2…
€1,60 млн
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Дом 6 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
I26221 Дотрщина
€860,000
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Дом 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Дом 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
www.biliskov.com  ID: 13426 Доне Врапча Красивый отдельно стоящий дом площадью 84 м2 на уч…
€160,000
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Дом 6 комнат в Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 180 м²
www.biliskov.com  ID: 13423 Шестине, Дом и земля Продается дом 180 м2 под перестройку или …
€200,000
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Дом 7 комнат в Загреб, Хорватия
Дом 7 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
www.biliskov.com  ID: 13424 Максимир, Петрова Двухквартирный дом жилой площадью 135м2 на у…
€380,000
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Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
I26183 Desinička
€260,000
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Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Lucko, Хорватия
Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Lucko, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
I26163 Ласиньска
€280,000
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Дом 4 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Дом 4 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
I26120 Опоровечки Виногради
€235,000
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Параметры недвижимости в Загреб, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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