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Квартиры с террасой в Задаре, Хорватия

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10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 137 м²
Этаж 2/2
I26819 Ulica Hrvatskog sabora bb
$941,081
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
I26817 Ulica Hrvatskog sabora
$332,146
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Two-room apartment, newly built, 100 m2, Bili brig, Zadar On the first floor of the building…
$398,575
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TekceTekce
Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
I26818 Ulica Hrvatskog sabora
$376,432
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 2/2
New Construction – Two-Bedroom Apartment with Rooftop Terrace, 96 m², Plovanija, Zadar In th…
$364,254
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/2
New Construction, 1-Bedroom Apartment with Rooftop Terrace 64 m², Second Floor, Melada Vidik…
$249,110
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
New Construction, 1-Bedroom Apartment with Garden, 56 m², Ground Floor, Melada Vidikovac, Za…
$217,002
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 3/3
Duplex Apartment with Roof Terrace 180 m², Peninsula, Zadar This beautifully designed duplex…
$829,258
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
I26820 Ulica Hrvatskog sabora bb
$487,148
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
New construction, two-bedroom apartment with pool, 206 m2, Bili brig, Zadar On the ground fl…
$553,577
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Параметры недвижимости в Задаре, Хорватия

с гаражом
с видом на море
Недорогая
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