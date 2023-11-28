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Виллы в Трогир, Хорватия

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6 объектов найдено
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается прекрасная вилла, расположенная в пригороде Трогира, всего в 30 м от пляжа. Вилла …
€1,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Трогир, Хорватия
Вилла 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Трогир, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается элегантно оформленный дом, расположенный возле моря в небольшом городке в 15 км от…
€2,00 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается современная трехэтажная вилла площадью 330 м2, расположенная в привлекательном мес…
€1,25 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Трогир, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Продается роскошная вилла 400 м2, расположенная в привлекательном месте недалеко от Трогира,…
€4,50 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается прекрасная вилла, площадью 300 м2, расположенная на исключительной локации на остр…
€1,60 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Мы продаем новую виллу в идеальном месте, расположенном в непосредственной близости от истор…
€1,25 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Realting.com
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