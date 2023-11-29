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Виллы в Супетар, Хорватия

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6 объектов найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Супетар, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Супетар, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается уникальная вилла новой постройки, расположенная в тихом месте рядом с сосновым лес…
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 4 спальни в Mirca, Хорватия
Вилла 4 спальни
Mirca, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Супетар, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Супетар, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Каменная вилла окружена красивыми террасами с прекрасным видом на море. Вилла сохранила свой…
€950,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Супетар, Хорватия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается прекрасный средиземноморский летний дом, расположенный на берегу моря. Дизайн дома…
€1,75 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Супетар, Хорватия
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Продается дом, площадью 225 м2, расположенный на красивом морском побережье на острове Брач.…
€1,40 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Супетар, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Супетар, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается фантастическая новая вилла в стиле ранчо с бассейном и потрясающим панорамным видо…
€900,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Realting.com
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