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20 объектов найдено
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Супетар, Хорватия
8
5
3
Продается уникальная вилла новой постройки, расположенная в тихом месте рядом с сосновым лес…
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни
Mirca, Хорватия
4
3
273 м²
€1,50 млн
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Дом 5 комнат
Супетар, Хорватия
5
5
366 м²
Brač, Supetar, luxury villa with an area of 366 m2 gross (including terraces and balconies) …
€1,55 млн
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Дом 4 комнаты
Mirca, Хорватия
4
3
200 м²
Цена по запросу
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Дом 6 комнат
Супетар, Хорватия
6
9
400 м²
Брач, Сплитска, дом ок. 400 м2 (план 160м2) на 3 этажах, на участке 577м2. На каждом этаже …
€1,000,000
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Дом 5 комнат
Mirca, Хорватия
5
4
300 м²
Брач, Мирца, отдельно стоящий дом ок. 300 м2 на трех этажах на участке 250 м2. Этот красивы…
Цена по запросу
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Дом 9 комнат
Супетар, Хорватия
9
7
260 м²
Брач, Супетар, отдельно стоящий дом ок. 260 м2 на трех этажах с подсобным помещением и гараж…
€1,05 млн
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Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
16
6
2
Продаем просторный двухэтажный дом с бассейном на острове Брач. Дом состоит из шести полност…
€1,15 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Супетар, Хорватия
6
3
2
Каменная вилла окружена красивыми террасами с прекрасным видом на море. Вилла сохранила свой…
€950,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
4
3
3
Продается прекрасный средиземноморский летний дом, расположенный на берегу моря. Дизайн дома…
€1,75 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
9
5
2
Продается дом, площадью 225 м2, расположенный на красивом морском побережье на острове Брач.…
€1,40 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
6
4
2
Продается красивый двухэтажный дом площадью 192 м2, расположенный на привлекательном побереж…
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
7
3
2
Продается красивый каменный дом, расположенный в живописном городе Супетар на острове Брач. …
€790,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
16
9
4
Красиво оформленная вилла с квартирами на продажу. Он расположен в тихом месте, всего в 200 …
€1,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Супетар, Хорватия
5
4
2
Продается фантастическая новая вилла в стиле ранчо с бассейном и потрясающим панорамным видо…
€900,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 7 комнат
Супетар, Хорватия
7
3
320 м²
Брач, Супетар особняк в первой линии от моряДом состоит из двух этажей, с общей полезной пло…
€790,000
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Дом 10 комнат
Супетар, Хорватия
10
10
370 м²
€750,000
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Дом 3 комнаты с Spalni
Супетар, Хорватия
3
4
260 м²
Брач - Супетар. Продаются два дома. Дома управляются как один объект и могут быть проданы. П…
€520,000
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Дом 4 комнаты с Spalni, у моря
Супетар, Хорватия
4
192 м²
Частный дом, первый ряд от моря, с 2 бассейнами. По своей природе это два соединенных дома.…
€1,87 млн
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Дом 3 комнаты с Spalni
Супетар, Хорватия
3
150 м²
Брач, Супетар, двухквартирный дом с жилой площадью 150м2 на участке 528м2. В подвале 2 комна…
€310,000
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