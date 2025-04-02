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Отели в Стариград, Хорватия

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2 объекта найдено
Отель 462 м² в Rudina, Хорватия
Отель 462 м²
Rudina, Хорватия
Площадь 462 м²
Масштабное каменное здание 1920 года, обладающее неповторимым характером и находящееся под о…
$2,12 млн
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Отель 150 м² в Rudina, Хорватия
Отель 150 м²
Rudina, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Этот уникальный дом площадью 150 кв.м. Дизайнерский дом в окситанском стиле с 4 апартаментам…
$1,41 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
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Realting.com
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