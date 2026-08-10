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Жилье в Сисацко-Мославинской жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Дом 8 комнат в Municipality of Lekenik, Хорватия
Дом 8 комнат
Municipality of Lekenik, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
FOR SALE, HOUSE, SISAK, Staro Pračno, 297m2 floor space, detached, excellent transport conne…
$122,894
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Параметры недвижимости в Сисацко-Мославинской жупания, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
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