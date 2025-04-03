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Отели в Opcina Vinodolska opcina, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 640 м² в Bribir, Хорватия
Отель 640 м²
Bribir, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 640 м²
Комплекс из двух вилл с бассейном в Брибире! Общая площадь 640 кв.м. Земельный участок с бас…
$1,07 млн
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