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Виллы в Opcina Vela Luka, Хорватия

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Vela Luka, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Vela Luka, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
For sale a beautiful house located on the beach, in the suburbs of Vela Luka on the island o…
€1,28 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни с Spalni в Vela Luka, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Vela Luka, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Расположение: остров Корчула Центр города: 5 км Площадь помещения: 420 м2. Площадь уча…
€2,20 млн
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Вилла 7 спален с Spalni в Vela Luka, Хорватия
Вилла 7 спален с Spalni
Vela Luka, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Внутреннее пространство: 200м2 Размер участка: 500м2 Терраса: 80м2 Полы: 3 Спаль…
€550,000
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Параметры недвижимости в Opcina Vela Luka, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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