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Дома в Opcina Vela Luka, Хорватия

виллы
3
9 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Vela Luka, Хорватия
Дом 3 комнаты
Vela Luka, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Вела Лука Комфортабельный отдельно стоящий дом общей жилой площадью 115 м2, 1975 года постр…
€230,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Vela Luka, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Vela Luka, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
For sale a beautiful house located on the beach, in the suburbs of Vela Luka on the island o…
€1,28 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Vela Luka, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Vela Luka, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
For sale beautifully decorated house of 252 m2, located in the center of a seaside town on t…
€756,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Vela Luka, Хорватия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Vela Luka, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается просторный трехэтажный дом в пригороде Вела Луки, …
Цена по запросу
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 1 комната в Vela Luka, Хорватия
Дом 1 комната
Vela Luka, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
ВЕЛА ЛУКА, 3,5 км от Вела Лука, отдельно стоящий дом площадью 94 м2, построенный в 2011 году…
€1,50 млн
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Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document в Vela Luka, Хорватия
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Vela Luka, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 167 м²
Дом с парковкой и двором, 167 м2, Вела Лука Меблированный и оборудованный дом около 167 м2 н…
€210,000
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Вилла 3 спальни с Spalni в Vela Luka, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Vela Luka, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Расположение: остров Корчула Центр города: 5 км Площадь помещения: 420 м2. Площадь уча…
€2,20 млн
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Вилла 7 спален с Spalni в Vela Luka, Хорватия
Вилла 7 спален с Spalni
Vela Luka, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Внутреннее пространство: 200м2 Размер участка: 500м2 Терраса: 80м2 Полы: 3 Спаль…
€550,000
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Дом 4 комнаты с Spalni, под аренду в Vela Luka, Хорватия
Дом 4 комнаты с Spalni, под аренду
Vela Luka, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 252 м²
КОРКУЛА, ВЕЛА ЛУКА, ЦЕНТР, дом 252м2 на 3 этажах с офисными помещениями на первом этаже. На …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Opcina Vela Luka, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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