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Виллы в Opcina Sveti Lovrec, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с Spalni в Ловреч, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Ловреч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Ровинь: 30 км Море: 15 км Внутреннее пространство: 226м2 Размер участка: 1136m2 …
€990,000
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Параметры недвижимости в Opcina Sveti Lovrec, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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