ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Жилая
Opcina Sucuraj
Жильё в Opcina Sucuraj, Хорватия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Kastel Gomilica, Хорватия
4
4
140 м²
Вы охотитесь за мечтой о своем доме и не знаете, где ее посмотреть? Вы пришли в нужное место…
€600,323
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 11 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Banjole, Хорватия
11
7
500 м²
2
ENCHANTING HOUSE WITH POOL in Banjole with 3000 m2 garden - SEA VIEW! The house spreads ov…
€1,64 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Crveni Vrh, Хорватия
2
2
152 м²
Продается уникальная квартира, полностью оборудованная в здании с апартаментами 8 и общим ба…
€350,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
26
10
4
Продается роскошно оборудованный четырехэтажный апарт-отель категории 4*, расположенный в пр…
€2,06 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 5 комнат с террасой, с Ownership document, с bus
Самобор, Хорватия
5
139 м²
1/2
I26287 Улица Бранка Бошняка
€347,687
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Train
Grad Zapresic, Хорватия
2
1
39 м²
1/3
I25915 Драге Кодрмана
€115,062
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Opcina Preko, Хорватия
8
9
3
We are selling a newly built luxury villa with a swimming pool located near Zadar. This vill…
€4,41 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Valtura, Хорватия
10
9
600 м²
2
ISTRIA, LOBORIKA Perfect villa for tourism with rich contents We offer the perfect propert…
€1,20 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с кондиционером
Лабин, Хорватия
3
2
107 м²
On the southeast coast of Istria, where the green hills meet the sea, where nature and herit…
€402,937
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 2 спальни
Kadumi, Хорватия
2
2
242 м²
Пореч - популярный летний курорт на побережье полуострова Истрия в западной Хорватии. В исто…
€615,331
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
3
1
87 м²
2/4
I24573 Pokornoga
€320,172
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Povlja, Хорватия
7
5
2
Продается роскошная двухэтажная вилла площадью 576 м2, расположенная на вершине холма всего …
€3,71 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Параметры недвижимости в Opcina Sucuraj, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL