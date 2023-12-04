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Дома в Opcina Sucuraj, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Sucuraj, Хорватия
Дом 4 комнаты
Sucuraj, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Hvar, Sućuraj, terraced house with an area of 144.63m2 on a plot of 138m2. The house consis…
€280,000
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Дом 4 комнаты в Sucuraj, Хорватия
Дом 4 комнаты
Sucuraj, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Хвар, Сучурай, квартира 80 м2 и подвал 33 м2, 1-й ряд у моряКвартира находится в доме, 1-я л…
€230,000
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Параметры недвижимости в Opcina Sucuraj, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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