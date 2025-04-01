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Земельные участки в Opcina Rakovica, Хорватия

2 объекта найдено
Участок земли в Грабовац, Хорватия
Участок земли
Грабовац, Хорватия
Площадь 3 362 м²
SALE, LAND, GRABOVAC, CLOSE TO PLITVICE LAKES, 3,362 m2 Only a 10-minute drive from the Plit…
$88,572
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Участок земли в Irinovac, Хорватия
Участок земли
Irinovac, Хорватия
Площадь 46 735 м²
www.biliskov.com   ID:  14614 Плитвицкие озёра, Грабовац, строительный и сельскохозяйственн…
$275,850
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