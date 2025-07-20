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Дома в Opcina Punat, Хорватия

1 объект найдено
Дом 8 спален в Пунат, Хорватия
Дом 8 спален
Пунат, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Из обширного портфолио агентства недвижимости Stan Grad Immobilien в привлекательном и разви…
$1,11 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Punat, Хорватия

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