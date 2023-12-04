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Дома в Opcina Pucisca, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты с Spalni, под аренду в Pucisca, Хорватия
Дом 4 комнаты с Spalni, под аренду
Pucisca, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
BRAC, PUCISCA - особняк с панорамным видом на местность Дом состоит из цокольного этажа (пр…
€440,000
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Параметры недвижимости в Opcina Pucisca, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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